«الأرصاد» تكشف موعد عودة درجات الحرارة للارتفاع والمناطق المتأثرة

أكد المحلل بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إن درجات الحرارة لا تزال منخفضة، اليوم السبت، على المناطق الشمالية.

وقال العقيل، خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية، إن درجة الحرارة في طريف وصلت فجر هذا اليوم 3 تحت الصفر، وفي القريات 2 تحت الصفر، وفي رفحاء وعرعر وسكاكا وصلت إلى صفر، وسجلت في حائل 1 مئوية، وفي القصيم والرياض سجلت 4 درجات مئوية.

وأضاف أن المناطق الشمالية هي المسيطرة على درجات الحرارة الأقل؛ حيث وصلت إلى تحت الصفر في أغلب المناطق الشمالية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا، أوضح العقيل، أن تبدأ الكتلة الهوائية الباردة بالتآكل التدريجي، ابتداء من اليوم والغد؛ حيث تعاود درجات الحرارة الارتفاع الطفيف على المناطق الشمالية والوسطى ومعظم مناطق المملكة، وتبقى الأجواء دافئة في النهار وتميل للبرودة ليلًا على معظم المناطق، ما عدا المناطق الشمالية، فلا تزال الأجواء باردة، لكن خلال يومي الأحد والاثنين تبدأ درجات الحرارة الصغرى بالارتفاع على المناطق الشمالية.

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