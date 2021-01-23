«المرور» يوضح: هل يخالف قائد المركبة غير الملتزمة بوجود كرسي للأطفال؟

كشف «المرور السعودي»، اليوم السبت، الشروط الواجب توافرها لاستخراج رخصة القيادة لأول مرة، فيما أكد أهمية وضع الطفل مع المرافق في المقاعد المخصصة لهم.

وفي رده على سؤال: «عمري ١٧ وثمانية شهور.. هل أستطيع استخراج رخصة قيادة.. وهل يلزم تسديد المخالفات؟». قال «المرور» يمكن ذلك؛ حيث يلزم لاستخراج التصريح «إتمام ١٧ سنة - ٦ صور شخصية - كشف طبي، ثم تقديم طلبك لمدرسة تعليم القيادة، كما يلزم تسديد المخالفات».

وردًا على سؤال بشأن وجود مخالفة على عدم وجود كرسي أطفال داخل السيارة، أكد «المرور» أنه «يجب وضع الأطفال في المقاعد المخصصة لهم، ولا يمكن وضعهم مع المرافق في المقعد الأمامي؛ حفاظًا على سلامتهم. وإذا كانت الحالة تستلزم المرافقة بإمكان الراكب استخدام المقعد الخلفي بجانب الطفل بعد وضعه في المقعد المخصص».

اقرأ أيضًا:

المرور يوجه نصائح لقيادة آمنة أثناء الغبار