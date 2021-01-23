3 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 78 إصابة جديدة؛ تلتها الشرقية بـ43 حالة، ثم مكة المكرمة 36 حالة، فمنطقة المدينة المنورة 10 حالات. حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت منطقة الباحة في المرتبة التالية بـ6 حالات، ثم كل من «حائل، عسير، القصيم» 5 حالات، وجازان 3حالات.

وجاءت في المرتبة الأخيرة، مناطق «نجران، تبوك، الجوف» بواقع إصابتين في كل منها.

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