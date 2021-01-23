السعودية اليوم / النرويج تفرض إغلاقاً جزئياً في أوسلو وضواحيها بعد رصد بؤرة لفيروس كورونا المتحور



اوسلو 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واس

أعلنت الحكومة النروجية اليوم عن تدابير إغلاق جزئي، هي الأشد صرامة منذ بداية الوباء، في العاصمة أوسلو وضواحيها بعد رصد إصابات بفيروس

وتقضي التدابير بإغلاق المتاجر ومراكز التسوق باستثناء المحلات التجارية الأساسية، وإصدار إرشادات تحض السكان على الحد من التنقل وتناول الوجبات مع الأصدقاء، والسماح للبلديات بمنح إمكانية التعليم عن بعد للمدارس الثانوية، وذلك ابتداء من اليوم.

وأوضح وزير الصحة النرويجي بينت هوي في مؤتمر صحفي أنه سيتم أيضا إلغاء جميع المناسبات العامة، سواء في الأماكن المغلقة أو في الهواء الطلق، وسيقتصر عمل المطاعم على تقديم الطلبات الخارجية, مؤكدًا أن اتخاذ التدابير القصوى سيحد من انتشار الفيروس بسرعة .

// انتهى //

16:11ت م

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اوسلو 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسأعلنت الحكومة النروجية اليوم عن تدابير إغلاق جزئي، هي الأشد صرامة منذ بداية الوباء، في العاصمة أوسلو وضواحيها بعد رصد إصابات بفيروس كورونا المتحور البريطاني في دار للمسنين في بلدية نوردري فولو تبعد 30 كم من أوسلو .وتقضي التدابير بإغلاق المتاجر ومراكز التسوق باستثناء المحلات التجارية الأساسية، وإصدار إرشادات تحض السكان على الحد من التنقل وتناول الوجبات مع الأصدقاء، والسماح للبلديات بمنح إمكانية التعليم عن بعد للمدارس الثانوية، وذلك ابتداء من اليوم.وأوضح وزير الصحة النرويجي بينت هوي في مؤتمر صحفي أنه سيتم أيضا إلغاء جميع المناسبات العامة، سواء في الأماكن المغلقة أو في الهواء الطلق، وسيقتصر عمل المطاعم على تقديم الطلبات الخارجية, مؤكدًا أن اتخاذ التدابير القصوى سيحد من انتشار الفيروس بسرعة .// انتهى //16:11ت م0052

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