السعودية اليوم / فلسطين تسجل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 10 جمادى الأخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 14 وفاة، و467 إصابة جديدة بفيروس "

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 93.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 73 مصابا في غرف العناية المركزة .

// انتهى //

16:08ت م

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رام الله 10 جمادى الأخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 14 وفاة، و467 إصابة جديدة بفيروس " كورونا "، و686 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 93.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 73 مصابا في غرف العناية المركزة .// انتهى //16:08ت م0051

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