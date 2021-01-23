السعودية اليوم / أمانة منطقة الجوف تكثف من أعمال التعقيم والاصحاح البيئي



سكاكا 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واس

كثفت الأمانة وبلدياتها أعمال التعقيم والإصحاح البيئي من خلال تطهير وتعقيم 18453 آلية ومعدة، إلى جانب 1488 موقعا واستخدام 413771 لترا من المعقمات والمطهرات، ضمن جهود الأمانة المستمرة لتعزيز السلامة والصحة العامة .

وكشف التقرير الأسبوعي لأعمال الأمانة والبلديات التابعة عن تنفيذ المراقبين الصحيين 2635 جولة ميدانية على الأسواق والمراكز التجارية، كما نفذت 68 جولة مشتركة مع الجهات المعنية.

وضبطت الرقابة النسائية بأمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال أسبوع 28 مخالفة للتدابير الاحترازية في المنشآت والمحال النسائية .

كما واصلت أمانة الجوف جهودها التثقيفية والتوعوية من خلال منصاتها على مواقع التواصل وتم بث 7 رسائل للتوعية الصحية والتعريف بأهمية الإجراءات الوقائية من خلال حسابات التواصل الاجتماعي.

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15:04ت م

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