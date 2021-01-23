السعودية اليوم / "البيئة" تدشن محطة مناخية لقياس الهاطل المطري وعناصر المناخ بالرياض



الرياض 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واس

دشّنت وزارةُ البيئة والمياه والزراعة في مقرها الرئيسي بالرياض محطةً مناخيةً آلية، تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الدقة وتقليص الفارق بين محطات الرصد الهيدرولوجي.

وتتولى المحطة المناخية تسجيل وجمع البيانات المتعلقة بقياس الهطول المطري، واتجاه الرياح وسرعتها، ودرجة الحرارة، وسطوع الشمس، والرطوبة، ودرجة حرارة التربة، وغيرها من العناصر المناخية.

كما تحتوي المحطة على جهاز إرسال واستقبال للبيانات عن طريق شريحة اتصال ترسل البيانات كافة إلى خادم المشروع لمراجعتها واعتمادها.

وتوفّر المحطات المناخية البيانات اللازمة للمساعدة في الدراسات الهيدرولوجية ودراسات التغيّر المناخي التي تعد من أهم ركائز إدارة وتخطيط موارد المياه واستدامتها.

يذكر أن الوزارة تقوم بتشغيل وصيانة شبكة الرصد الهيدرولوجية وآبار المراقبة على مستوى المملكة، وتضم هذه الشبكة (914) محطة رصد موزعة على مختلف المناطق، تشمل (392) محطة أمطار، و(74) محطة مناخية، و(40) محطة أودية (سيول)، و(7) محطات لقياس مستويات مياه السدود، و(401) بئر مراقبة لقياس مستويات المياه الجوفية.

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14:21ت م

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