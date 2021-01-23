لهذا السبب طبق سلطة الفواكه مهم في البرد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-23

متابعات الخليج 365- محمد داوود - جدة

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نصحت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة فردوس سعيد، جميع أفراد المجتمع بتناول 4 حصص من طبق سلطة الفواكه الشتوية خلال هذه الفترة مع برودة الأجواء، مبينة أن هذا الطبق سيزود الجسم بعناصر مهمة مثل الفيتامينات والألياف والمعادن.

أهمية سلطة الفواكه

وقالت في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، إن طبق سلطة الفواكه الشتوية يشتمل على فواكه هامة مثل البرتقال والتفاح والموز وبعض الحمضيات الأخرى وغيرها والتي تعمل على منح الفيتامينات المهمة كفيتامين C والذي بدوره يعمل على مقاومة الفيروسات ومنها الفيروسات الشتوية وتعزيز دور الجهاز المناعي.

مصدر غني بالفيتامينات

وأشارت إلى إن نسب المعادن والفيتامينات التي تحتوي عليها الفواكه الشتوية تختلف من فاكهة إلى أخرى، لكن جميعها يمثل مصدراً غنياً للعناصر الغذائية المختلفة، إضافة إلى كونها مصدراً للبروتينات التي يحتاجها الجسم ، إذ يمثل البروتين مصدراً أساسيا للطاقة وبناء عضلات الجسم، إضافة إلى دوره في تعزيز الجهاز المناعي، وهو ما يجعل الحصول عليه من مصادر متنوّعة وسيلة مثالية لصحة الجسم، خصوصاً في فصل الشتاء الذي يحتاج فيه الجسم لقدر أكبر من العناصر الغذائية التي تساعده على مواجهة برودة الطقس والأمراض المختلفة.

تناول الأطفال للفواكه

ودعت في ختام حديثها ، إلى ضرورة الحرص على تغذية الأطفال بهذا الطبق المهم إذ إنهم في أمس الحاجة إلى الفيتامينات والألياف والمعادن في جميع مراحل النمو ، وفي حالة رفضهم تناول الفواكه فيمكن إضافتها في الوجبات الأخرى كالكيكة والجلي والحلويات الأخرى.