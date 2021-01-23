شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن»: تعليق التسجيل مستمر.. والمتاح فقط «إضافة التابعين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف برنامج «حساب المواطن» أنه يتم إيقاف حسابات المستفيدين في حالة عدم تصحيح البيانات وتقديم الاعتراضات خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقا بـ90 يوماً.

وفي السياق، أكد «حساب المواطن» استمرار تعليق التسجيل في البرنامج، وذلك وفقا للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج، موضحا أن التسجيل كان متاحا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017، واستمر حتى دفعة 28 مارس 2020 لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم، معلنا أنه يستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

وأفاد بأنه في حال تمت إضافة تابع بعد تاريخ 10 يناير الجاري، سيتم دراسة حالة أهليته وإبلاغ رب الأسرة باستيفاء التابع لشروط الأهلية عن طريق حساب رب الأسرة (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر مارس، ولن تشمله دفعة شهر فبراير.

وحول موعد استئناف إتاحة التسجيل للمستفيدين الجدد، كشف «حساب المواطن» أنه لا يوجد تاريخ معين لذلك، مشيرا إلى أنه ستتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري.