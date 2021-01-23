شكرا لمتابعة خبر عن سبب مفاجئ وراء تصدر الأمير خالد بن فهد ترند " تويتر " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أطلق مواطنون هاشتاق باسم الأمير خالد بن فهد، بعد مروره بوعكة صحية، حيث تصدر ترند منصة التواصل الاجتماعي " تويتر ".

ومن جانبه، علق الإعلامي عبد العزيز المريسل على الهاشتاق، قائلا:" حمداً لله بالسلامة لابن الفهد الأمير خالد بن فهد من الوعكة الصحية التي مرت به و طهور إن شاء الله ".

وانهالت التعليقات على الهاشتاق، متمنين بأن يصبح الأمير خالد بن فهد في خير حال وأن يتجاوز تلك الوعكة.

وجاءت التعليقات كالتالي:" أجر وعافية طهور إن شاء الله وحمد لله على سلامتك وقدامك العافية يارب، ليت المرض ينقل من الناس للناس لأنقل مرضك اللي تحسه فيني، أصير لك درع من الهم واللباس، أوسدك قلبي وأغطيك بعيني " طهور سيدي ودرع جنب كل نصراوي ألف حمدلله على سلامتك ".