شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أسراب الجراد تغزو صبيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

رصد مقطع فيديو، أسراب الجراد الصحراوي تغزو مزارع قرى غرب محافظة صبيا بمنطقة جازان.

وبدا في المقطع مجموعات من الجراد تجتاح مناطق متفرقة من صبيا، حيث ظهرت بشكل كثيف فوق المسطحات الخضراء والمزارع وعلى الطريق الدولي غرب المحافظة، وسط مطالبات للجهات المعنية بسرعة مكافحتها قبل إلحاقها المزيد من الأضرار.

وتوقع مواطنون ازدياد هجمات أسراب الجراد خلال الفترة المقبلة، نتيجة الأمطار التي شهدتها منطقة جازان مؤخراً.