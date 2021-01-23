شكرا لمتابعة خبر عن طالب مريض بالسرطان يتابع دروسه على منصة مدرستي أثناء العلاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الخرج (صدى):

نجح أحد طلاب ثانوية ابن النفيس في الخرج في ضرب مثالاً يُحتذى به في الإجتهاد والصبر بعد أن أصر على مواصلة دروسه على منصة " مدرستي " أثناء تلقي جرعات الكيماوي .

وضجت مواقع التواصل الإجتماعي بصورة الطالب المجتهد الذي تحدى مرض سرطان الدم ، وحرص على عدم تفويت الدروس رغم وجود عذر حقيقي له .

وأنهالت دعوات المتابعين له بالشفاء ومطالبات بمعرفة هويته وتكريمه إذ أنه قدوة مشرفه للجميع .