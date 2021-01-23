شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ «السلمي» يوضح ‏حكم من نذر إن تزوج فتاة أن يذبح لله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، الشيخ عبدالله بن ناصر السلمي، اليوم السبت، حكم من نذر إن تزوج فلانة أن يذبح لله.

وقال الشيخ عبدالله السلمي، خلال برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، أن هذا النذر مباح وهو الذي سماه العلماء نذر اللجاج والغضب، فإن كان يتصدق بالنذر فيجب الوفاء به، وإن كان من باب الكرم لذوي القربى فالأفضل أن يوفى به، كما يجب الوفاء به إذا كان للصدقة.