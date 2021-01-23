شكرا لمتابعة خبر عن أهمية «عرائس السماء» المنتشرة في معظم مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ذكرت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم السبت، أهمية أحد أجزاء البناء الشعبي والتي تنتشر في معظم مناطق المملكة، وتعرف بـ"عرائس السماء".

وقالت أن "عرائس السماء" تعتبر عنصرًا زخرفيًا وعمليًا في الوقت نفسه، فهي عبارة عن شرفات تبنى من الطين أو من الحجر في أعلى الجدران، وغالبًا ما تُكسى بالجص أو الأسمنت.

وتتمثل قيمة هذه الشرفات في حماية قمم الجدران من مياه الأمطار، فيما ظهرت لأول مرة في بوابة عشتار "قصر بابل" وقد اتبع هذا النوع من العمارة في الجزيرة العربية.