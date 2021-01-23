شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" : إطلاق تطبيق "مصحف مدرستي" لمادة القرآن الكريم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التعليم اليوم السبت إطلاق تطبيق " مصحف مدرستي " الإلكتروني الذي يتيح مادة القرآن الكريم للطلاب والطالبات على أجهزتهم الذكية .

وأكدت وزارة التعليم أن التطبيق يتيح عدة مزايا وهي :

1- عرض سور القرآن المقررة في خطة الطالب الدراسية للحفظ والتلاوة .

2- يوفر تفاسير للآيات متضمنة الإعجاز العلمي واللغوي.

3- يمكن الطالب من الحفظ والترديد مع المقرئ .

4- يوفر تلاوات متعددة .

5- يوفر خاصية الإستماع للآيات وتكرارها وتحديد عدد التكرار .

6- يوفر للطالب خاصية تسجيل قراءاته وحفظها ومشاركتها .

7- يمكن الطالب من استعراض واجبات مقرر القرآن المسندة له من معلمه وحلها .