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شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" : إطلاق تطبيق "مصحف مدرستي" لمادة القرآن الكريم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت وزارة التعليم اليوم السبت إطلاق تطبيق " مصحف مدرستي " الإلكتروني الذي يتيح مادة القرآن الكريم للطلاب والطالبات على أجهزتهم الذكية .
وأكدت وزارة التعليم أن التطبيق يتيح عدة مزايا وهي :
1- عرض سور القرآن المقررة في خطة الطالب الدراسية للحفظ والتلاوة .
2- يوفر تفاسير للآيات متضمنة الإعجاز العلمي واللغوي.
3- يمكن الطالب من الحفظ والترديد مع المقرئ .
4- يوفر تلاوات متعددة .
5- يوفر خاصية الإستماع للآيات وتكرارها وتحديد عدد التكرار .
6- يوفر للطالب خاصية تسجيل قراءاته وحفظها ومشاركتها .
7- يمكن الطالب من استعراض واجبات مقرر القرآن المسندة له من معلمه وحلها .