شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية " تكشف الاجازات المستحقة للمرأة العاملة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم السبت الأجازات المستحقة للمرأة العاملة .

وأكدت وزارة الموارد البشرية أن هناك 4 أنواع من الأجازات مستحقة لها ، وهي على النحو التالي :

1- إجازة وضع بأجر كامل مدتها 10 أسابيع ، ويحق لها توزيعها على طريقتها ، وتبدأ بحد أقصى أربعة أسابيع من تاريخ الوضع ويحق لها التمديد شهر بدون أجر .

2- إذا كان الطفل المولود مريض أو مـن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يحق لها إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبـدأ بعـد إجـازة الوضـع ، ولها الحق في التمديد شهر دون أجر .

3- اجازة عدة المتوفي عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام .

4- إذا كانت المرأة غير مسلمة وتوفي عنها زوجها ، تكون اجازتها 15 يوم .