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"الموارد البشرية " تكشف الاجازات المستحقة للمرأة العاملة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم السبت الأجازات المستحقة للمرأة العاملة .

وأكدت وزارة الموارد البشرية أن هناك 4 أنواع من الأجازات مستحقة لها ، وهي على النحو التالي :

1- إجازة وضع بأجر كامل مدتها 10 أسابيع ، ويحق لها توزيعها على طريقتها ، وتبدأ بحد أقصى أربعة أسابيع من تاريخ الوضع ويحق لها التمديد شهر بدون أجر .

2- إذا كان الطفل المولود مريض أو مـن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يحق لها إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبـدأ بعـد إجـازة الوضـع ، ولها الحق في التمديد شهر دون أجر .

3- اجازة عدة المتوفي عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام .

4- إذا كانت المرأة غير مسلمة وتوفي عنها زوجها ، تكون اجازتها 15 يوم .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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