شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "السلمي" يوضح حكم قسمة الأم ذهبها بين أبنائها قبل موتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء حكم قسمة الأم ذهبها بين أبنائها قبل موتها .

وقال " السلمي " على قناة الرسالة الفضائية أن تقسيم مال المورث على ورثته ينقسم إلى ثلاثة أقسام ، القسم الأول أن يورث على الورثة حال قوته ونشاطه من غير مرض وهو جائز إلا إذا كان يقصد حرمان بعض الورثة فهذا لا يجوز خاصةً إذا كان التوزيع صورياً .

وأضاف أن الحالة الثانية أن يوزع المال حال مرضه المخوف الذي لا يرجى شفاؤه فهذا لا يجوز ولا ينفذ إلا بمقدار الثلث إذا كان من غير الورثة ، وإذا قسم المال على الورثة وحجب أحدهم لا يجوز له ذلك ولا يمضي .

أما الحالة الثالثة أن يوصي أن يكون التوزيع بعد موته بطريقة معينه وهي وصية لا تلزم الورثة خاصة ً إذا كان فيها إجحاف لبعض الورثة .