شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: اليوم نهاية الموجة الباردة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، أنَّ اليوم السبت هو نهاية الموجة الباردة التي تشهدها عدة مناطق بالمملكة. مشيرًا إلى عودة الدفء بدءًا من غد الأحد .

قال الزعاق : إنَّنا سنلاحظ تحسُّن الأجواء بالتدريج من يوم غدٍ الأحد، وسنعيش أسبوعًا معتدلًا، ويتوافق ذلك مع المهاب الجنوبية الدافئة.

وأشار إلى أنه يستحسن فتح النوافذ والأبواب في حال الظهيرة لإخراج البرودة المحتبسة داخل الأبنية.