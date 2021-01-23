بالفيديو.. القبض على الجناة في 6 قضايا سلب وتزوير وانتحال صفة رجال الأمن

تمكن رجال الأمن، خلال الأسبوع الماضي، من القبض على عدد من الجناة المتورطين في ارتكاب ست جرائم، وذلك بمختلف مناطق المملكة، وتنوعت تلك الجرائم بين سرقة المتاجر والتزوير وانتحال صفة رجال الأمن وسلب الوافدين.

وذكر الأمن العام –عبر تويتر- أنه تم القبض على المتورطين في ارتكاب الجرائم التالية:

ـ تم القبض على مواطن وثلاثة مخالفين لنظام الإقامة تورطوا في تزوير التقارير الطبية والإجازات المرية والمتاجرة فيها.

ـ تم القبض على ستة وافدين من الجنسية السورية اقتحموا مقار الشركات والمتاجر وسرقوا ما تحويه من أموال ومعدات.

ـ تم القبض على مواطن قام بالاعتداء على وافد ودفعه في مجرى مائي، وتوثيق جريمته ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ـ تم القبض على ثلاثة مواطنين قاموا بسلب وافدين منتحلين صفة رجال الأمن.

ـ تم القبض على مواطنين قاما بتوثيق مخالفتهما أثناء عكسهما للسير وتهكمهما على رجال الأمن.

ـ تم القبض على مجموعة من الأشخاص ظهروا في مقطع فيديو وقد انتحلوا صفة رجال الأمن.

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