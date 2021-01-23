الصحة: الحدود الشمالية تسجل «صفر» إصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، أنَّ منطقة الحدود الشمالية سجلت «صفر» إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة أنَّ الحالات النشطة بلغت 2107 حالة، منها 329 حالة حرجة.

وأشارت الصحة إلى أنّه تمّ تسجيل 197 إصابة جديدة بالفيروس بجميع مناطق المملكة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 366185 حالة.

كما تمّ تسجيل 203 حالات تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 357728 حالة، وتمَّ تسجيل 4 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6350 حالة.

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