إدارة «تعليم الجوف» تفتح غدًا باب التسجيل للطلاب المستجدين

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف -ممثلة في إدارتي الاختبارات والقبول للبنين والبنات- عن بدء تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي تجرى بها مفاضلة، وفي مدارس التعليم الأهلي للعام الدراسي المقبل، والتي تبدأ غداً الأحد 11/6/1442هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف عبدالعزيز النبط، أن التسجيل سيكون عبر موقع برنامج "نور" على شبكة الإنترنت https://noor.gov.sa، لافتاً إلى أن تسجيل الطلاب في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي لا تجرى بها مفاضلة سيكون بتاريخ 14/7/1442هـ.

وقال، إن قبول الطلاب والطالبات لمن كان تاريخ ميلاده في 23/4/1437هـ فما قبله. مشيراً إلى إمكانية قبول من كان تاريخ ميلاده من 24/4/1437هـ إلى 25/7/1437هـ، بشرط أن يكون لدى الطفل شهادة صادرة من روضة للأطفال.