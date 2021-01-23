الصحة: تسجيل 197 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 203 حالات ووفاة 4 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 366185 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تمّ تسجيل 203 حالات تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 357728 حالة.

كما تمَّ تسجيل 4 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6350 حالة.

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