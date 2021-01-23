«التدريب الأهلي» يعلن فتح باب التسجيل على الاختبار التأهيلي المحوسب

أعلنت الإدارة العامة للتدريب الأهلي، اليوم السبت، عن فتح باب التسجيل على الاختبار التأهيلي المحوسب والشامل المحوسب.

وأوضحت الإدارة العامة للتدريب الأهلي أنَّ الاختبار التأهيلي يكون لبرنامج دبلومة السلامة والصحة المهنية بمعهد سلامة المشاريع العالي للتدريب.



وكذلك يكون الاختبار التأهيلي المحوسب والمحوسب الشامل لبرنامج دورة فني لحام بالمعهد التقني للهندسة والبترول العالي للتدريب، وفقًا للإدارة العامة للتدريب الأهلي.

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