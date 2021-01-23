الأرصاد: 5 مدن سجلت درجة الصفر المئوي فأقل.. وهذا موعد انتهاء الشتاء

أوضح المركز الوطني للأرصاد، المدن التي سجلت أقلَّ درجات حرارة اليوم السبت، بشمال المملكة، والتي تصدرتها مدينة طريف.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنَّ أقل درجات الحرارة المسجلة فجر اليوم السبت على شمال المملكة، كانت كالتالي: طريف (-3ْ)، القريات (-2ْ.4)، رفحاء (-0ْ.2)، الجوف وعرعر تسجلان درجة الصفر المئوي.

وكان المتحدّث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حسين القحطاني، ذكر أنَّ موجة البرد الحالية، ستعقبها موجات قادمة أقوى مما هي عليه الآن، خاصةً أنَّ فصل الشتاء لا يزال في بدايته.

وقال القحطاني، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية: «نحن في الثلث الأول من فصل الشتاء.. وباقٍ من فصل الشتاء أكثر من 60 يومًا، ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة بقدر واضح».

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