اخبار السعوديه

الأرصاد: 5 مدن سجلت درجة الصفر المئوي فأقل.. وهذا موعد انتهاء الشتاء

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - باقٍ من الموسم الشتوي 60 يومًا

أوضح المركز الوطني للأرصاد، المدن التي سجلت أقلَّ درجات حرارة اليوم السبت، بشمال المملكة، والتي تصدرتها مدينة طريف.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنَّ أقل درجات الحرارة المسجلة فجر اليوم السبت على شمال المملكة، كانت كالتالي: طريف (-3ْ)، القريات (-2ْ.4)، رفحاء (-0ْ.2)، الجوف وعرعر تسجلان درجة الصفر المئوي.

وكان المتحدّث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حسين القحطاني، ذكر أنَّ موجة البرد الحالية، ستعقبها موجات قادمة أقوى مما هي عليه الآن، خاصةً أنَّ فصل الشتاء لا يزال في بدايته.

وقال القحطاني، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية: «نحن في الثلث الأول من فصل الشتاء.. وباقٍ من فصل الشتاء أكثر من 60 يومًا، ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة بقدر واضح».

اقرا أيضًا:

لمستويات التجمد.. الحيزان: استمرار انخفاض درجات الحرارة على الشمال
متحدث الأرصاد يكشف أكثر المناطق تأثرًا بموجات برد قادمة من الشمال: الشتاء في بدايته

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا