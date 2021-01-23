خدمت الأهالي لـ40 عامًا.. صحة الباحة تنعى الممرضة الفلبينية «أم إسماعيل»

أوضح المتحدث الرسمي لصحة الباحة، ماجد الشطي، أن الممرضة الفلبينية «أم إسماعيل» التي توفيت منذ أيام، قضت ما يقارب من 40 عامًا بين أهالي الباحة وكانت مثالًا في التفاني في العمل والتعاون.

وقال الشطي لـ«العربية»، إن السيدة الفلبينية «ستدريمي» والشهيرة بـ«أم إسماعيل»، كان الجميع يقدرونها، وإن مراجعي المركز الصحي كانوا يتابعون أخبارها واستمروا بالتواصل معها حتى بعد انتهاء عقدها السنة الماضية وسفرها لبلادها.

وأضاف الشطي أنها كانت تعاني في آخر سنة من مشكلات صحية، مشيرًا إلى أن صحة الباحة ومنسوبيها جميعاً يتقدمون بالتعازي لذويها.

وكان أهالي قرية القوارير، بمحافظة القرى بالباحة، نعوا منذ أيام، ممرضة فلبينية عاشت بينهم لمدة 40 عامًا. وتعرضت منذ فترة لجلطة وهي تقوم بعملها، نقلت على إثرها للمستشفى، حيث أصيبت بالفشل الكلوي، وقررت العودة إلى الفلبين لاستكمال علاجها بين أهلها وذويها، وتوفيت بعد سفرها لبلادها.

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