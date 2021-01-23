تخصصي الملك فيصل يعلن عن فرص تدريبية في قطاع التمريض

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، عن فرص تدريبية ووظيفية في قطاع التمريض، في تخصص «تمريض غرف العمليات»، للسعوديين والسعوديات.

وأوضح المستشفى –عبر تويتر- أن البرنامج مخصص للممرضين والممرضات السعوديين الراغبين بالانتقال إلى بيئة غرف العمليات لتطوير مهارات جديدة، موصى به للممرضين والممرضات ذوي الخبرة الجراحية.

وأضاف المستشفى أنه يشترط في المتقدم أو المتقدمة أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على شهادة البكالوريوس في تخصص التمريض، والأفضلية لمن لديه خبرة لمدة سنة في مجال الجراحة، واجتياز اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية، وأن يعمل في قسم غرف العمليات في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بعد إكمال البرنامج بنجاح لمدة سنتين على الأقل.

وأشار المستشفى إلى أنه يتم إرسال نسخه من السيرة الذاتية، ونسخة من بطاقة سارية لهيئة التخصصات الصحية، ونسخ من الشهادات العلمية والعملية، موضحًا أنه يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]) وأن آخر موعد هو 4 فبراير القادم.

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