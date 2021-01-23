البيئة تدشن محطة مناخية لقياس الهاطل المطري في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-23

متابعات الخليج 365 - واس

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دشّنت وزارةُ البيئة والمياه والزراعة في مقرها الرئيسي في الرياض محطةً مناخيةً آلية، تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الدقة وتقليص الفارق بين محطات الرصد الهيدرولوجي.

مهام محطة البيئة الجديدة في الرياض

وتتولى المحطة المناخية تسجيل وجمع البيانات المتعلقة بقياس الهطول المطري، واتجاه الرياح وسرعتها، ودرجة الحرارة، وسطوع الشمس، والرطوبة، ودرجة حرارة التربة، وغيرها من العناصر المناخية.

كما تحتوي المحطة على جهاز إرسال واستقبال للبيانات عن طريق شريحة اتصال ترسل البيانات كافة إلى خادم المشروع لمراجعتها واعتمادها.

المساعدة في دراسات التغير المناخي

وتوفّر المحطات المناخية البيانات اللازمة للمساعدة في الدراسات الهيدرولوجية ودراسات التغيّر المناخي التي تعد من أهم ركائز إدارة وتخطيط موارد المياه واستدامتها.

يذكر أن الوزارة تقوم بتشغيل وصيانة شبكة الرصد الهيدرولوجية وآبار المراقبة على مستوى المملكة، وتضم هذه الشبكة (914) محطة رصد موزعة على مختلف المناطق، تشمل (392) محطة أمطار، و(74) محطة مناخية، و(40) محطة أودية (سيول)، و(7) محطات لقياس مستويات مياه السدود، و(401) بئر مراقبة لقياس مستويات المياه الجوفية.

