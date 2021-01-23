شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الطائف تستثني انتساب البكالوريوس من تخفيضات كورونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استثنت جامعة الطائف طلاب انتساب البكالوريوس من تخفيض الرسوم الدراسية، ووجّه رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري بتخفيض الرسوم الدراسية فقط لبرامج الماجستير خلال الفصل الدراسي الجاري بنسبة 30 %، وذلك تقديرًا للظروف الاستثنائية التي سببتها جائحة كورونا (COVID-19).

وتواصلت "الخليج 365" مع إدارة جامعة الطائف لمعرفة أسباب إقصاء طلاب انتساب البكالوريوس والبرامج الأخرى من هبة التخفيض رغم أن الظروف الاستثنائية التي سببتها جائحة كورونا وقعت على الجميع، ولم يصل توضيح، فيما تعهدت الجامعة لطلاب الماجستير بإعادة مبالغ التخفيض المستحقة للذين دفعوا قبل التوجيه وستتم إعادتها عبر حساباتهم البنكية.

من جهته كشف عميد الدراسات العليا بجامعة الطائف الدكتور سعد المالكي أن هذا التخفيض المخصص للماجستير يأتي في ظل هذه الظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة كورونا، وتماشيًا مع ما قدمته القيادة الحكيمة في التعامل مع آثارها وتبعاتها على مختلف القطاعات وفئات المجتمع، ودعمًا لأبنائنا الطلاب بالإسهام في تخفيف الأعباء المالية، وتمكينهم من الاستمرار في مسيرتهم الدراسية على أكمل وجه.

ولفت المالكي إلى أن هذه المبادرة تأتي مكملة لما قدمته جامعة الطائف من دعم تقني وأكاديمي لطلاب الدراسات العليا منذ بداية الجائحة، حيث قدمت الجامعة عملًا مميزًا في تقديم المحاضرات من بعد، وقدمت أيضًا عددًا من الدورات التخصصية مجانًا.