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التعليم المستمر يخدم قرابة 120 ألف طالبة وطالبة بكافة المراحل
متابعات الخليج 365 - الرياض
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تقدم وزارة التعليم خدمة التعليم المستمر إلى قرابة 120 ألف طالب وطالبة في كافة المراحل الدراسية عن بُعد في الفصل الدراسي الثاني، من خلال 2713 مدرسة للتعليم المستمر للبنين لجميع المراحل، والبنات للمرحلة الابتدائية.
التعليم المستمر ومحو الأمية
تأمين فرص التعلّم الجيد
وأضافت أن الإدارة العامة للتعليم المستمر بوكالة الوزارة للبرامج التعليمية سخرت كافة إمكاناتها للعمل في تأمين فرص التعلّم الجيد، وخدمة المستفيدين في ظل جائحة كورونا، وتقديم خدمات التعليم المستمر، وذلك بالتحوّل السريع إلى الخدمات الإلكترونية، من خلال قناة عين التعليمية الخاصة بالمرحلة الابتدائية في التعليم المستمر، وقنوات عين للمرحلتين المتوسطة والثانوية، ومنصة مدرستي، إضافة إلى المبادرات المقدمة من إدارات وأقسام التعليم المستمر في جميع إدارات التعليم.
وأشارت إلى أن وزارة التعليم قدمت 695 حصة خلال الفصل الدراسي الأول هذا العام، وتم بث كافة الدروس عن طريق قناة التعليم المستمر ضمن قنوات عين التعليمية، من خلال 18 معلماً ومعلمة بمتابعة مشرفي ومشرفات التعليم المستمر، واستفاد منها طلاب المرحلة الابتدائية بمدارس التعليم المستمر.