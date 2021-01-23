السفارة في موسكو تدعو لتجنب مظاهرات روسيا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

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دعت السفارة السعودية في موسكو، المواطنين الزائرين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب مناطق مظاهرات روسيا التي اندلعت احتجاجاً على القبض على المعارض الروسي أليكسي نافالني.

السفارة تحذر من مظاهرات روسيا

وقالت السفارة في بيان لها : تأمل السفارة من المواطنين الزائرين والمقيمين توخي الحيطة والحذر وتجنب مناطق التظاهرات ، ويمكن التواصل حال الطوارئ لا سمح الله مع هاتف شؤون السعوديين عبر الرقم (79175110815+).

مظاهرات روسيا

وشهد عدد من المدن الروسية اليوم السبت مظاهرات واسعة نظمها مناصرو الناشط الروسي المعارض، أليكسي نافالني الذي تم اعتقاله عقب عودته من رحلة علاجية خارج البلاد مؤخرًا.

اعتقالات واسعة

وأفادت وسائل إعلام روسية بتنفيذ أجهزة الأمن اعتقالات واسعة في صفوف المحتجين الذين خرجوا في الاحتجاجات، فيما كتبت مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الأطفال، آنا كوزنيتسوفا، على حسابها في “فيسبوك” أن المتظاهرين في مدينة فلاديفوستوف، في أقصى شرق البلاد، شكلوا سلسلة بشرية من الأطفال ورشقوا عناصر الأمن من خلفها بمجسمات بلاستيكية بحسب روسيا اليوم.

وحذرت السلطات الروسية في الأيام الأخيرة من تنظيم مظاهرات بحجة أنها غير مصرح بها، متوعدة منظمي هذه الحملات والمشاركين فيها بالملاحقة القانونية، وخاصة من يوجه الدعوات إلى التظاهر للقاصرين.

ورفعت لجنة التحقيقات الروسية عدة دعاوى جنائية متعلقة بالتحريض على التظاهر غير المرخص به في الأيام الأخيرة.