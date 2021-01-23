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شكرا لقرائتكم التعليم تطلق تطبيق مصحف مدرستي بـ8 مزايا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-23
التعليم تطلق تطبيق مصحف مدرستي بـ8 مزايا
متوافق للعمل على جميع الأجهزة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أطلقت وزارة التعليم تطبيق مصحف مدرستي وهو عبارة عن تطبيق إلكتروني يتيح مادة القرآن الكريم للطلاب والطالبات على أجهزتهم الذكية.
مزايا تطبيق مصحف مدرستي
وقالت الوزارة إن التطبيق الإلكتروني الذي يتيح مادة القرآن الكريم للطلاب والطالبات على أجهزتهم الذكية؛ يتميز بالعديد من المزايا منها ما يلي:
- يعرض سور القرآن المقررة في خطة الطالب الدراسية للحفظ والتلاوة.
- يوفر تلاوات متعددة.
- يوفر خاصية الاستماع للآيات وتكرارها وتحديد عدد مرات التكرار.
- يوفر تفاسير للآيات متضمنة الإعجاز العلمي واللغوي.
- يوفر للطالب خاصية تسجيل قراءته وحفظها ومشاركتها.
- يمكن الطالب من الحفظ والترديد مع المقرئ.
- يمكن الطالب من استعراض واجبات مقرر القرآن المسندة له من معلمه وحلها
- متوافق للعمل على جميع الأجهزة.