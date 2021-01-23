التعليم تطلق تطبيق مصحف مدرستي بـ8 مزايا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت وزارة التعليم تطبيق مصحف مدرستي وهو عبارة عن تطبيق إلكتروني يتيح مادة القرآن الكريم للطلاب والطالبات على أجهزتهم الذكية.

مزايا تطبيق مصحف مدرستي

وقالت الوزارة إن التطبيق الإلكتروني الذي يتيح مادة القرآن الكريم للطلاب والطالبات على أجهزتهم الذكية؛ يتميز بالعديد من المزايا منها ما يلي: