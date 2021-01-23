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جلوبال : المملكة الأولى عربيًا والخامسة عالميًا في التعافي من كورونا 

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الدمام - شريف احمد - حلت المملكة في المركز الأول عربياً في مؤشر التعافي من اصابات وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، والخامسة عالميا ،وفقاً لجلوبال كوفيد19 اندكس .

وظهرت 10 دول في المؤشر ، حيث تمّ اختيار الدول بناءً على توافر البيانات، واستخدام بيانات مصمّمة خصيصاً لقياس ثلاثة محاور رئيسة، هي: مرونة النظام الصحي، وقدرة الدول على التعامل مع الحالات.

وجاء ترتيب الدول في المؤشر؛ كالآتي: نيوزلندا المرتبة الأولى ، وايسلندا في المرتبة الثانية، وفيجي ثالثاً، وسنغافورة رابعاً والمملكة خامساً، وفيتنام في المركز السادس، والبحرين في المركز السابع، وكوريا الجنوبية ثامناً، وفي المركز التاسع جاءت الهند واخيرا الصين.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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