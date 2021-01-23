أخصائية نفسية: زواج الرجل بأخرى ليس خيانة بل قرار شجاع.. ومحامية تكشف شروط الطلاق في هذه الحالة

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أكدت الأخصائية النفسية ندى الأطرش، أن زواج الرجل من زوجة ثانية لا يمثل خيانة للأولى.

وقالت خلال لقائها في برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن قرار الرجل بالزواج من أخرى هو تطبيق لشرع الله، مؤكدةً أن هذا القرار ينُم عن شجاعة كبيرة من جانب الرجل.

ومن جانبها، حددت المحامية أبرار شاكر، الحالات التي يمكن خلالها للمرأة طلب الطلاق بسبب زواج الرجل بأخرى.

وقالت إنه في حالة عدم وجود اشتراطات، فإن على المرأة أن تثبت وقوع ضرر عليها من زواج الرجل من أخرى، ثم تتمكن بعد ذلك من رفع دعوى فسخ عقدة النكاح.

وأشارت إلى أن العنصر الأهم في القضية هو إثبات المرأة للضرر الواقع عليها من زواج الزوج بأخرى، مثل الشح الإنفاقي وعدم توافر متطلبات الحياة الأساسية.

Source akhbaar24.argaam

