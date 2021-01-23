︎ :
.
أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتوى أجازت فيها كتابة أو وضع ختم على المصاحف يحمل شعار “وقف لله تعالى”.
وأوضحت اللجنة في ردها على استفسار حول حكم كتابة “وقف على روح فلان” على المصاحف، أنه يجوز كتابة أو وضع ختم على المصاحف “وقف لله تعالى” لإشعار الناس بوقفيتها.
وأضافت أن كتابة “وقف لله تعالى” على المصاحف حتى لا يتصرف البعض بها بما يتنافى مع الوقف، وأما كتابة الاسم فتركها أولى.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر ما حكم كتابة “وقف على روح فلان” على المصاحف؟.. اللجنة الدائمة للإفتاء ترد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.