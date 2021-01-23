ما حكم كتابة “وقف على روح فلان” على المصاحف؟.. اللجنة الدائمة للإفتاء ترد

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أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتوى أجازت فيها كتابة أو وضع ختم على المصاحف يحمل شعار “وقف لله تعالى”.

وأوضحت اللجنة في ردها على استفسار حول حكم كتابة “وقف على روح فلان” على المصاحف، أنه يجوز كتابة أو وضع ختم على المصاحف “وقف لله تعالى” لإشعار الناس بوقفيتها.

وأضافت أن كتابة “وقف لله تعالى” على المصاحف حتى لا يتصرف البعض بها بما يتنافى مع الوقف، وأما كتابة الاسم فتركها أولى.

Source akhbaar24.argaam

