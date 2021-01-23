︎ : .

أظهرت صورة نادرة الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، وهو يحتسي الشاهي، خارج الرسميات والبروتوكول. وظهر الملك فهد في الصورة، وخلفه – وفقا لحساب “صور آل سعود” الذي نشرها -، الأمير عبدالعزيز بن فهد، ومعه طفل آخر. وبدت الصورة بسيطة ومعبرة، وظهرت بعض الأوراق والنظارة على الأريكة التي جلس عليها الملك فهد. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر صورة نادرة خارج الرسميات للملك فهد مع ابنه الأمير عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.