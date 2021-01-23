بعد ارتفاع هاشتاق “مشهور يستهزئ بمعاق”.. عبدالله مشايخ يعتذر عن سوء فهم ما قاله في الفيديو المتداول

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أوضح الناشط على مواقع التواصل عبدالله مشايخ ما حدث مع أحد ذوي الإعاقة أمس الخميس، وذلك بعد ارتفاع هاشتاق (مشهور بالسناب يستهزئ بمعاق).

وقال إنه التقى المواطن “ذو الإعاقة” مساء أثناء سيره بالسيارة، حيث فوجئ بالرجل يشير إليه، وأخبره أنه ليس لديه سيارة خاصة وأنها ستصل غدا إلى المطار، مشيرا إلى أنه فوجئ بأن الرجل يستطيع القيادة، وقام باصطحابه في سيارته وتوصيله إلى المكان الذي أراده.

وأكد أنه أعجب بالرجل لأنه يختلف عن الباقين في أشياء كثيرة معترفا بأنه خانه التعبير في عبارة “تشتغل وأنت في هذه الحالة؟”، وأن الرجل وافق على التصوير، كما طلب منه التواصل معه، وأنه تواصل معه بالفعل وأنه بخير.

وأضاف أنه استيقظ اليوم ووجد أن الهاشتاق ارتفع، نافياً أن يكون هو من رفعه، ومعتذراً عما صدر منه وأنه لم يتفهم الوضع، وصدرت منه كلمات غير دقيقة.

يذكر أن الرجل قال في الفيديو المتداول إنه يداوم في عمله، ويمتلك بيتين ظهرا خلفه في الفيديو.

Source akhbaar24.argaam

