الزعاق يوضح موعد تراجع البرد وعودة الدفء إلى المملكة (فيديو)

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توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، أن تخف شدة موجة البرد من يوم الأحد المقبل على معظم مناطق المملكة.
وأضاف الزعاق أن الأجواء الدافئة ستعود في الأسبوع المقبل مع برودة معتادة في الليل، لافتا إلى أن اقتران نجم الثريا بالقمر في اليوم التاسع من الشهر الهجري علامة على بداية البرد الشديد، وهو عبارة عن برد جاف محمول عبر الرياح الشمالية.
وأشار إلى أن الرياح الشمالية تعمل على كسح جميع السحب الماطرة، لذلك تبدو السماء مائلة للون الأزرق، كما يتسبب البرد الجاف في ازرقاق الأجسام، مشيراً إلى أن الأجواء في موسم الشبط تكون متقلبة ما بين أجواء دافئة وباردة.
Source akhbaar24.argaam
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