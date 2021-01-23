شاهد.. تهور كاد يتسبب بحـادث مروع في إشارة مرورية بخميس مشيط

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كاد تهور قائد مركبة أن يتسبب في حـادث تصادم مروع في إشارة مرورية مدينة خميس مشيط.

أظهر ذلك مقطع فيديو وثقه قائد مركبة بكاميرا في سيارته، حيث فوجئ وهو يسير في طريقه بقائد مركبة متهور يقطع طريقه عائدا للخلف، دون أي مبالاة بعواقب فعله.

وحال هدوء قائد المركبة وتريثه في عبور الإشارة، كما في المقطع الذي نشره حساب “داش كام” عبر “تويتر”، دون حـدوث تصادم بقائد المركبة المتهور، والذي مضى في طريقه مسرعا.

Source akhbaar24.argaam

