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تنبيه مهم من «الصحة» بشأن تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا

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أصدرت وزارة الصحة تنبيهاً مهماً لمن تلقوا لجرعة الأولى من لقاح فيروس .

وقالت الوزارة إن متلقي الجرعة الأولى سيحصلون على الجرعة الثانية في نفس الموعد.

وتدعو الوزارة الجميع لتلقي اللقاح لتفادي انتشار ” كوفيد 19″ مع ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

Source almnatiq


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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