تنبيه مهم من «الصحة» بشأن تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا

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أصدرت وزارة الصحة تنبيهاً مهماً لمن تلقوا لجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا. وقالت الوزارة إن متلقي الجرعة الأولى سيحصلون على الجرعة الثانية في نفس الموعد. وتدعو الوزارة الجميع لتلقي اللقاح لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″ مع ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي. Source almnatiq





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