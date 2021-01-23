الأرصاد تنبه من رياح نشطة وعوالق ترابية على المدينة المنورة وعسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا، برياح نشطة وعوالق ترابية على منطقتي المدينة المنورة وعسير، تستمرّ حتى ساعات المساء.

وأشار المركز إلى هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على منطقة المدينة المنورة، وتشمل: «المدينة المنورة ومحافظات الحناكية– العيص– المهد– بدر- خيبر- وادي الفرع»، وتستمر حتى الساعة السادسة مساء السبت.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن عوالق ترابية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية، وتشمل مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة وخميس مشيط والحرجة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

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