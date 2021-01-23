مركز الحرب الفكرية: التطرف ينطلق من تصورات منغلقة لا تستوعب مقاصد الشريعة

أوضح مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع، أنَّ التطرف عاجز عن الانسجام مع المجتمع؛ لأنه ينطلق من تصورات منغلقة مخالفة لمقاصد الشريعة.

وذكر المركز-عبر تويتر- انه «لا يستطيع التطرف تَقَبُّل الحوار، أو الانسجام مع المجتمع الإنساني، أو تَفَهُّم الاختلاف والتنوع الطبيعي؛ لكونه ينطلق من تصورات منغلقة، لا تستوعب تلك المعاني المهمة التي أرست مبادئها مقاصدُ الشريعةِ المطهرة وسيرةُ نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم».

وكان المركز أوضح –في وقت سابق- أنَّ الحوار «الفعّال» هو الأسلوبُ الأمثل للتواصل بين الأمم والشعوب، وفي «إطار ذلك التواصل بين أتباع الأديان والثقافات»؛ من أجل تعزيز قيم التفاهم والتعاون لخدمة سلام ووئام الجميع، مع العمل المشترك للتصدي لعوائق ذلك ولاسيما أطروحات: «التطرف» و«التطرف المضاد».

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