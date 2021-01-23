بالصور.. إغلاق مستودع مخالف بعمارة سكنية في مكة ومصادرة مواد غذائية

أغلقت وكالة البلديات بمكة المكرمة متمثلة في بلدية الشرائع الفرعية، مستودعًا مخالفًا غير مرخص داخل عمارة سكنية.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة –عبر تويتر- أن المستودع المخالف كان يتم بداخله تخزين المواد الغذائية في بيئة غير صحية، وتم مصادرة (1040) كجم من المواد الغذائية وتسليمها لجمعية (إكرام) لحفظ الطعام، وذلك بعد التأكد من صلاحيتها، إضافة إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

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