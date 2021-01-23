التأمينات الاجتماعية: 7 شروط للحصول على دعم ساند عند التعطل عن العمل

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو 4 شروط للحصول على دعم نظام ساند عند التعطل عن العمل، موضحة مدد الاشتراك المؤهلة للحصول على تعويض ساند.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني أن الحصول على دعم ساند يتطلب أن يكون المشترك سعودي الجنسية، وتوفر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.

ومن شروط الحصول على دعم ساند ألا يكون المشترك مفصولا من العمل بسبب راجع إليه، ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص، وفقا للتأمينات الاجتماعية.

وألا يكون المشترك ترك العمل بمحض إرادته، وأن يكون قادرا على العمل، وألا يكون قد بلغ سن الستين والتسجيل في الوزارة (من خلال تقديم الطلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 90 يوما من تاريخ ترك العمل)، وفقا لشروط دعم ساند.

والبحث بنشاط وجدية عن العمل، والالتزام بالتدريب وفق ما يحدده الصندوق، والتقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الصندوق، وفقا للتأمينات الاجتماعية.

مدد الاشتراك المؤهلة لاستحقاق دعم ساند

ويستحق المستفيد التعويض للمرة الأولى إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 12 شهرا خلال الستة والثلاثين شهرا التي تسبق المطالبة الأولى، وفقا للتأمينات الاجتماعية.

بينما يستحق المستفيد التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 18 شهرا خلال الستة والثلاثين شهرا التي تسبق المطالبة الثانية، وفقا للتأمينات الاجتماعية.

ويستحق المستفيد التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 24 شهرا خلال الستة والثلاثين شهرا التي تسبق المطالبة الثالثة، وفقا للتأمينات الاجتماعية.

ويستحق المستفيد التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 36 شهرا خلال الثمانية وأربعين شهرا التي تسبق المطالبة الأخيرة، وفقا للتأمينات الاجتماعية.

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