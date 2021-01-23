بـ4 خطوات.. يمكن للمستفيد تغيير حالته في مؤسسة التقاعد

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أن خدمة تغيير حالة المستفيد تتيح الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على المستفيد مع التحقق من صحة البلاغ عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة ووزارة العدل.

وأضافت المؤسسة العامة للتقاعد عبر موقعها الإلكتروني أن خدمة تغيير حالة المستفيد تسهم في الحفاظ على حقوق المستفيدين من ورثته، وذلك لضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري.

ووفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد، فإن تغيير حالة المستفيد تتطلب أن يكون مستفيدًا مخصصًا له نصيب من معاش تقاعدي، أو قائم بالصرف عن مستفيد مخصص له نصيب من معاش تقاعدي، والتسجيل في الخدمات الإلكترونية أو الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه يمكن تغيير حالة المستفيد من خلال الدخول لموقع المؤسسة والضغط على زر تسجيل الدخول، ثم اختيار تسجيل الدخول للأفراد وإدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور، ثم بعد ذلك النقر على زر دخول، ثم اختيار "الطلبات" من القائمة في يمين الشاشة.

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