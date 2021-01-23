الزعاق: غدًا عودة الدفء للأجواء.. ونصيحة لإخراج البرودة من داخل المباني

أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، أنَّ اليوم السبت هو نهاية الموجة الباردة التي تشهدها عدة مناطق بالمملكة، مشيرًا إلى عودة الدفء بدءًا من غد الأحد .

وقال الزعاق –عبر تويتر- إنَّنا سنلاحظ تحسُّن الأجواء بالتدريج من يوم غدٍ الأحد، وسنعيش أسبوعًا معتدلًا، ويتوافق ذلك مع المهاب الجنوبية الدافئة.

ووجَّه الزعاق نصيحة قائلًا «يستحسن فتح النوافذ والأبواب في حال الظهيرة لإخراج البرودة المحتبسة داخل الأبنية».

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