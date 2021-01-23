شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 23 يناير 2021

ارتفعت أسعار الذهب في الجزائر، اليوم السبت 23 يناير 2021، في التعاملات الصباحية المبكرة، وسط هدوء أعقب عطلات الأسواق العالمية.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم السبت، نحو 7 آلاف و916 دينارا، بالمقارنة مع 7 آلاف و913 دينارا أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مستهل تعاملات السبت نحو 6 آلاف و927 دينارا، وحقق سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5937 دينارا.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 في الجزائر عند فتح تعاملات السبت عند نحو 4618 دينارا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 3958 دينارا.

وسجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في الجزائر نحو 246 ألفا و190 دينارا (1857 دولارا).

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 55 ألفا و414 دينارا (417.87 دولار).

هبط الذهب خلال تعاملات ختام الأسبوع، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بيد أن المعدن الأصفر على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي في خمسة أسابيع بدعم من الآمال في تحفيز كبير في الولايات المتحدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1859.10 دولار للأوقية (الأونصة) ليتراجع عن ذروة أسبوعين تقريبا والتي بلغها الخميس الماضي.

وفي الأسبوع، ارتفع 1.8% وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر/كانون الأول.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1860.90 دولار.

وقال كايل رودا "الذهب يعاني بسبب ارتفاع العوائد الاسمية، والذي جاء على خلفية أرقام قوية لإعانات البطالة الأمريكية، أيضا تبنى البنك المركزي الأوروبي اتجاها أقل ميلا للتيسير مقارنة مع ما كانت ترغب به السوق".

وعوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات متماسكة فوق 1% مما يساعد الدولار على الارتفاع.

وانخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية على نحو متواضع الأسبوع الماضي، لكن المخاوف بشأن تأثيرات كوفيد-19 مستمرة.

وألمحت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي الخميس الماضي إلى أن البنك ربما لا يستخدم برنامجه الطارئ للمشتريات المتعلقة بالجائحة بالكامل إذا ظلت الأوضاع المالية مواتية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 2% إلى 25.43 دولار للأوقية، لكنها بصدد تسجيل أفضل أداء أسبوعي في 5 أسابيع، مرتفعة 2.9%.

وتراجع البلاتين 2% إلى 1104.20 دولار لكنه يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مرتفعا 2.8%، وهبط البلاديوم 0.1% إلى 2359.52 دولار.