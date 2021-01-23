قائد المنطقة الغربية يكرم الفني صيدلي القرني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-23

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- جدة

كرّم اللواء الطيار ركن أحمد بن علي الدبيس، قائد قيادة المنطقة الغربية التابعة لوزارة الدفاع بمدينة جدة، الفني الصيدلي منصور بن سعيد علي القرني، والذي يعمل بمستشفى الملك فهد العسكري؛ نظير تميزه في مجال تخصصه وحسن أخلاقه وإخلاصه في العمل وتكثيف جهده خلال أزمة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.

القرني يشكر قائد المنطقة الغربية

ونال القرني شهادة شكر وتقدير على جهوده المميزة، وشكر القرني قائد المنطقة على هذا التكريم، داعياً الله أن يعينه على بذل المزيد من الجهود في خدمة دينه ووطنه.



