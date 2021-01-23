التحالف: اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه مدينة الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه مدينة الرياض بحسب ما أكدته قناة العربية في نبأ عاجل.

جهود التحالف مستمرة

يأتي ذلك بعد أقل من يوم على إعلان تحالف دعم الشرعية عن إحباط عمليتين إرهابيتين حاولت المليشيا الحوثية تنفيذهما صباح أمس.

وقال التحالف أمس إنه تم اعتراض وتدمير زورق مفخخ بجنوب البحر الأحمر، كما تم اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه المملكة.

