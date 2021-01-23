الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-23

تنبيه من حالة الطقس في المدينة حتى الـ6 مساء

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

حالة الطقس في المدينة

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية – العيص – المهد – بدر – خيبر – وادي الفرع ، تستمر حتى الساعة السادسة مساء .

غبار على ينبع وعسير

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم ، بمحافظة ينبع تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً تستمر حتى الساعة الـ 6 مساء .

كما نبّه المركز الوطني لـ الأرصاد من تكوّن عوالق ترابية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية ، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة وخميس مشيط والحرجة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٦ من مساء اليوم.

