الأرصاد : رياح نشطة وأتربة تحد الرؤية على عسير وينبع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-23

متابعات الخليج 365 - واس

نبّه المركز الوطني لـ الأرصاد من تكوّن عوالق ترابية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية ، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة وخميس مشيط والحرجة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٦ من مساء اليوم.

الأرصاد تنبه من حالة الطقس في ينبع

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم ، بمحافظة ينبع تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 9 صباحا تستمر حتى الساعة الـ 6 مساء .